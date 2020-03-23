РИАМО - 23 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) в понедельник запустило современный городской интернет-портал «РИАМО в Клину», который доступен по адресам: klinriamo.ru и клинриамо.рф.

Теперь жители Клина и близлежащих городов могут найти на одном ресурсе всю необходимую информацию для жизни в своем городском округе: официальные новости муниципалитета и всего Московского региона, полезные советы на тему, как действовать в той или иной ситуации, справочные данные для комфортной жизни в городе. Пользователям также доступна информация о пробках на дорогах, расписание общественного транспорта и афиша культурных мероприятий на каждый день.

В разделе «Справочник» для удобства жителей собраны данные обо всех социальных, образовательных, культурных, спортивных и других учреждениях городского округа. Специально для жителей Клина разработчики сайта предусмотрели раздел «Работа», в котором можно узнать о доступных в муниципалитете вакансиях.

Информация на портале предоставляется как в текстовом, так и в мультимедийном формате: фото, видео, инфографика, карты. Также на сайте пользователи смогут проходить интересные тесты и участвовать в познавательных викторинах для проверки своих знаний в той или иной области.

Читатели «РИАМО в Клину» могут не только узнавать о городских новостях, но и сами создавать их. Для активных и неравнодушных жителей на портале предусмотрена функция «Сообщить новость», при помощи которой любой человек может отправить интересную информацию и по возможности сопроводить ее фото-, видео- или аудиоматериалами. Если материал заинтересует редакцию, то он обязательно выйдет на сайте «РИАМО в Клину», и жители города и всего региона смогут с ним ознакомиться.

«РИАМО в Клину» — уже двенадцатый современный городской портал, запущенный Региональным информационным агентством Московской области. В течение 2020 года планируется запуск еще трех горпорталов.

На данный момент успешно работают горпорталы РИАМО в Подольске, Королеве, Мытищах, Люберцах, Балашихе, Жуковском, Домодедове, Красногорске, Сергиевом Посаде, Реутове и Щелкове. За 2019 год городские порталы посетили почти 6 миллионов уникальных пользователей.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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