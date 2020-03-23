РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. В подмосковных Люберцах создали дополнительную медицинскую бригаду для оперативной эвакуации заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации заведующий подстанцией «Люберецкая» ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Алексей Сульдин.

Всего в регионе на сегодняшний день 35 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в России - 438.

«Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Люберцах создана дополнительная медицинская бригада. Она занимается эвакуацией подтвержденных лабораторно больных», - сказал Сульдин.

Он добавил, что с 16 по 22 марта в скорую помощь поступило 2564 обращения, из них 266 экстренных. Доезд на экстренные вызовы до 20 минут составил 91,3%.

Сульдин уточнил, что медики также выезжали за неделю на четыре ДТП, в которых пострадали трое взрослых и ребенок, погибших нет.

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