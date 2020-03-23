РИАМО - 23 мар. Доставку продуктов, лекарств и помощь на дому в случае необходимости окажут пожилым москвичам соцработники и волонтеры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры», - сказал он.

По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

Мэр настоятельно попросил москвичей старше 65 лет и горожан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний карантин с 26 марта по 14 апреля. Тем, кто добросовестно выполнит данную просьбу, выплатят по 4 тысячи рублей.

Исключением являются только руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также работники здравоохранения. Остальных пожилых и страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный.

Собянин отметил, что данная мера касается тех, кто болеет сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенес инфаркт или инсульт.

Кроме того, мэр попросил пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Ходить в аптеку или продуктовый магазин он посоветовал только в случае необходимости.

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