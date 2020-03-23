РИАМО - 23 мар. Порядка 50-60 миллиардов рублей могут потерять аэропорты в России из-за ограничения международного авиасообщения в связи с коронавирусом, основной удар придется на воздушные гавани Московского авиаузла, пишет в понедельник газета «Известия».

Аэропорт Домодедово уже потерял 13% трафика, Внуково — пока около 5%, а подмосковный Жуковский — 90%. В аэропортах Московского авиаузла персонал уже перевели на неполный рабочий день.

«Цифры подтверждают и в инвесткомпании InfraONE. Оценка реалистичная, это будут в основном прямые убытки из-за снижения трафика», - сказала руководитель InfraONE Research Александра Галактионова.

Она подчеркнула, что доход упадет не только от авиационного сегмента выручки - также снизится прибыль от коммерции.

Эксперты считают, что ситуация особенно обострится с мая по октябрь – в сезон отпусков. В эти месяцы объем трафика обычно увеличивается на 34-36%.

Основной удар придется по московским аэропортам Домодедово, Шереметьево и Внуково, которые в совокупности обслуживают до 70% зарубежных рейсов. Кроме того, пострадают воздушные гавани Красноярска, Новосибирска, Иркутска, отчасти Екатеринбурга. В ДФО — Владивостока и Хабаровска.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>