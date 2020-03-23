РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла свыше 6,1 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«С 16 по 22 марта в ЕДС ЖКХ Люберец поступило более 6,1 тысячи обращений. Из них 559 касались вопросов электроснабжения, 719 – водоснабжения, 120 – отопления», – сказал Богданов.

Он пояснил, что также было 876 вопросов по обслуживанию домов и 538 – по работе МособлЕИРЦ.

Богданов добавил, что за неделю в ЕДДС-112 поступили 9973 обращения. Из них на горячую линию администрации – 665 вызовов, 1983 касались вызова полиции или ГИБДД, 47 – пожарных, 37 – газовой службы.