РИАМО (МЫТИЩИ) – 23 мар. Прием посетителей в управлении социальной защиты населения в городском округе Мытищи ограничили в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В связи с угрозой распространения коронавируса и введением на территории Московской области режима повышенной готовности в профилактических целях жителям рекомендовано не посещать места массового пребывания людей, а находящимся в зоне риска пожилым гражданам – без крайней необходимости не покидать жилища. В этой связи в Мытищинском управлении социальной защиты населения ограничен прием посетителей.

«Убедительно просим вас воздержаться от посещения людных мест, в том числе учреждений социальной защиты. Для оказания государственных услуг вы можете воспользоваться электронной подачей документов с помощью портала «Госуслуги Московской области». Для отправки почтовой корреспонденции в управление пользуйтесь отделениями почтовой связи или опускайте корреспонденцию в почтовый ящик, установленный в Мытищинском управлении соцзащиты населения по адресу: Новомытищинский проспект, дом 82, корпус 7», – говорится в сообщении.

Информация о мерах социальной поддержки, льготах, документах размещена на сайте mit.msr.mosreg.ru. Обращение также можно направлять на электронную почту: mit5036@mosreg.ru с обязательным указанием данных заявителя для связи – ФИО, год рождения, телефон, электронная почта. По вопросам, требующим незамедлительного решения, необходимо звонить по телефону горячей линии: 8(495)502-70-80.

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