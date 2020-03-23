РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Поисковики разыскивают родственников погибшего красноармейца Николая Белова, который проживал в Подольске, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители поселения Лаговское, деревни Сергеевка! Поисковый отряд «Подольск» помогает осуществить поиск родственников подольчанина Николая Белова, 1922 года рождения. В августе 2019 года поисковым отрядом «Доброволец-Политех» в Кировском районе Ленинградской области были обнаружены останки красноармейца. Вместе с ним была найдена подписанная ложка. Удалось выяснить, что они принадлежат жителю Подольска Белову, который до войны проживал в поселке ПМЗ в бараке №12. Он считается пропавшим без вести», - говорится в сообщении.

По информации военкомата, мать Белова умерла, поэтому уведомили его сестру Екатерину Белову, проживающей в том же поселке. Поисковикам удалось установить, что в поселке Сергеевка Подольска проживали однофамильцы погибшего красноармейца.

«Если вы что-то знаете о Белове, являетесь родственниками или соседями вышеуказанных Беловых или вы можете помочь в поиске, просим написать в поисковый отряд «Подольск» по почте: pressa.rfbr@mail.ru», - заключается в материале.