РИАМО - 23 мар. Находящиеся на домашнем карантине пожилые и больные москвичи смогут пользоваться телефоном и интернетом даже при нулевом балансе счета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр настоятельно попросил москвичей старше 65 лет и горожан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний карантин с 26 марта по 14 апреля. Тем, кто добросовестно выполнит данную просьбу, выплатят по 4 тысячи рублей.
«Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме», - написал Собянин на своем персональном сайте.
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