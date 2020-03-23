РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. На муниципальных дорогах Люберец за минувшую неделю устранили около 30 ям, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава округа Владимир Ружицкий.

«На прошедшей неделе в Люберцах на муниципальных дорогах проводили ямочный ремонт, в частности, на улицах Шевлякова, Попова, Митрофанова, Зеленая, Проектируемый проезд №4296 и других. Всего заделали 29 ям площадью 40 квадратных метров», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что муниципальные дороги убирали 71 рабочий и 22 единицы техники. Всего вывезли 102 кубометра смета и 100 кубометров мусора. Также выкорчевали 14 пней на улице Кирова.

Кроме того, на региональных дорогах проводили мойку остановок, механизированную уборку, включая мойку барьерных ограждений. Демонтировали тросовое ограждение на Егорьевском шоссе.