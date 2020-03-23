РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю устранили свыше 30 ям во дворах, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава округа Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе проводили ямочный ремонт во дворах Люберец. Всего заделали 34 ямы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в уборке улиц участвовали 98 единиц спецтехники и 996 человек.

«Также регулярно обрабатываем детские площадки из-за угрозы коронавирусной инфекции», - заключил Ружицкий.