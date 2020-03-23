РИАМО - 23 мар. В столичном регионе на этой неделе при солнечной погоде осадков не ожидается, температура воздуха к выходным прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.



«Погода будет практически не изменой, солнечная, без осадков. В дневные часы влажность воздуха очень не большая в пределах 25-35%, даже ночью тоже будет низкой – около 50-60%. Особенность погоды в центре европейской части России, включая Московский регион, в том, что температура будет постепенно повышаться. Если сегодня мы ожидаем немного выше 0, то уже в четверг днем плюс 7 – плюс 9 градусов, а в пятницу до плюс 10-11 градусов и выходные дни - до 12-13 градусов тепла», - сказал Синенков.



По его словам, атмосферное давление будет высоким и примерно на 15-16 миллиметров ртутного столба выше нормы. В частности, в понедельник атмосферного давления в середине дня составит 764 миллиметров ртутного столба и только в конце недели понизится до 755 миллиметров ртутного столба.



Он отметил, что ветер в начале неделе будет преобладать северного направления, а потом повернет на запад. При этом ветер подует слабый и его скорость составит 3-8 метров в секунду.