РИАМО - 23 мар. Московские ученики, имеющие право на бесплатное питание в школе, получат продуктовые наборы во время дистанционного обучения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В связи с временным закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Выдача наборов будет осуществляться через школы. Тем самым мы поддержим семьи с небольшими доходами», - сказал Собянин.

Ранее сообщалось об отмене льготного проезда в общественном транспорте Москвы для школьников с 5 класса. Эта мера также призвана бороться с распространением коронавируса.

Дистанционное обучение учащихся продлится до 12 апреля.

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