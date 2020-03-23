РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 30 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории городского округа Люберцы, сообщила в понедельник на оперативном совещании представитель компании Наталья Безсонова.

«За прошедшую неделю, с 16 по 22 марта, в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 28 935 кубометров смешанных отходов и 1824 кубометра сухих отходов», - сказала Безсонова.

Она отметила, что также вывезли 20 кубометров с несанкционированной свалки возле дома №15 в поселке Калинина и 30 кубометров со свалки на Зенинском шоссе.