РИАМО - 23 мар. В Подмосковье УФАС ограничило посещение управления для граждан и ввело меры профилактики коронавируса с 20 марта по 10 апреля, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Просим ограничить посещение управления. Доступ в управление будет возможен только лицам, участвующим в заседаниях комиссии», — отмечается в материале.

Тем, кто записался на прием в период с 20 марта по 10 апреля, нужно направить свое обращение в письменной форме.

Всем сотрудникам и посетителям ведомства при входе измеряют температуру.

В этот период комиссии по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства, законодательства РФ о рекламе, законодательства в сфере закупок и дел об административных правонарушениях по возможности будет работать по видеосвязи. Также некоторые дела могут рассматриваться без представителей, если лица, участвующие в деле, подадут ходатайство.

Ведомство рекомендует при очном рассмотрении дела направлять в управление минимальное количество представителей.

Документы и обращения можно отправить по почте, электронной почте to50@fas.gov.ru и через портал «Госуслуги».

На каком этапе рассмотрения находится жалоба или дело можно узнать по электронной почте или по телефону: 8(499) 755-23-23 добавочный 050-233.

Все проверки, кроме проверок, которые связаны с защитой жизни и здоровья граждан, со сферой госзакупок и сферой государственного оборонного заказа, приостановлены до 10 апреля.

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