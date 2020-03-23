РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Жителей подмосковных Люберец попросили не посещать офисы МособлЕИРЦ из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном совещании замруководителя МособлЕИРЦ в городском округе Елена Мотыль.

На утро понедельника в Подмосковье насчитывается 35 заболевших коронавирусной инфекцией, предварительных диагнозов - 18. Задача властей в сложившейся ситуации - сдержать распространение патогена.

«В целях недопущения коронавируса МособлЕИРЦ рекомендует воздержаться от посещения офисов, все необходимые вопросы можно уладить дистанционно. Также в офисах ежечасно проводят санитарную обработку всех поверхностей и полов», - сказала Мотыль.

Она добавила, что сбор за услуги ЖКХ в округе за минувшую неделю составил 51,6%.

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