РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Красковский культурный центр приглашает жителей Люберец на видеобеседы по истории хореографического искусства, они пройдут на официальных страницах центра в соцсетях Instagram и «ВКонтакте», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

25, 26 и 27 марта в 12:00 жителям Люберец расскажут об истории балета.

«У жителей есть прекрасная возможность изучить основные стили и направления танца, узнать, когда впервые появился балетный спектакль, кто открыл первую профессиональную балетную школу, историю становления русского балета и многое другое», - говорится в сообщении.