РИАМО - 23 мар. Информация о минировании 11 самолетов в столичном аэропорту Шереметьево оказалась ложной, воздушная гавань работает штатно, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

В минувшее воскресенье, 22 марта, на электронную почту службы безопасности аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о минировании 11 самолетов.

«Все самолеты приземлились в штатном режиме согласно расписанию в аэропортах назначения, досмотрены, взрывчатых веществ и предметов не обнаружено», - говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Меры безопасности в воздушной гавани были усилены. Эвакуация людей не проводилась.