РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Сельский дом культуры «Молодежный» в Подольске 28 марта примет участие в акции «Час Земли» и временно отключит освещение, сообщается на странице СДК в соцсети «ВКонтакте».

«СДК «Молодежный» Подольска 28 марта будет участвовать в международной акции «Час Земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы. Организаторы призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Акция набирает обороты, ежегодно привлекая все больше людей», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что присоединиться к акции и отключить электроприборы на 1 час могут все желающие.