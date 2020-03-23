РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Ремонтные работы ведутся почти в 40 подъездах многоквартирных домов в подмосковных Люберцах, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава округа Владимир Ружицкий.

Всего в Люберцах в 2020 году отремонтируют 470 подъездов. Работы планируют завершить до 1 сентября.

«В работе сейчас находятся 39 подъездов в многоквартирных домах Люберец. Из них 36 ремонтирует управляющая компания ЛГЖТ, 13 - УК «Содействие», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 16 марта в Люберцах проводится ежедневная санитарная обработка мест общего пользования в МКД.