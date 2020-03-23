РИАМО - 23 мар. В Московской области уже второй человек выздоровел после заражения коронавирусом, его выписали, сообщает региональный оперативный штаб.

«В Подмосковье второй человек с подтвержденным ранее диагнозом коронавирус (COVID-19) выздоровел и выписался из стационара», - говорится в сообщении.

Пациенту 35 лет. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание проходило в легкой форме.

Всего в регионе на сегодняшний день 35 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в России - 438.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых мерах против распространения коронавируса. С 26 марта до 14 апреля пожилым людям рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Им будет выплачена компенсация в размере 3 тысяч рублей. Семьи с детьми-учащимися получат продуктовые наборы вместо бесплатного питания в школах на период вынужденных каникул из-за коронавируса. Также школьники с 5 класса и выше временно лишатся права льготного проезда в транспорте.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>