РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Пожарные подмосковных Люберец свыше 60 раз выезжали по сигналу тревоги за минувшую неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«За минувшую неделю пожарные произвели 65 выездов по сигналу тревоги. Участвовали в тушении 10 пожаров, из них пять – в Люберцах», – сказал Иванов.

Он пояснил, что один пожар произошел на объекте торговли, один – в бытовке, один – в частном гараже, один – в пристройке к частному жилому дому, еще один – в двухэтажном доме на семь квартир. Также три раза пожарные выезжали на пал травы.