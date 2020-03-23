РИАМО - 23 мар. Москвичи старше 65 лет и жители города, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение – только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр подчеркнул, что остальных пожилых и страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. Для получения больничного нужно позвонить по телефону: 8-495-870-45-09, документ доставят на дом.

Собянин уточнил, что данная мера касается тех, кто болеет сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенес инфаркт или инсульт.

Кроме того, мэр попросил пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Ходить в аптеку или продуктовый магазин он посоветовал только в случае необходимости.

«Если есть возможность, самое лучшее – поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой», - отметил Собянин.

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