РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 мар. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило около двух тысяч обращений от жителей, сообщил на оперативном совещании в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В МУ МВД России «Люберецкое» на прошлой неделе поступило 1 950 обращений от жителей. По ним возбудили 30 уголовных дел, 25 раскрыли по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 188 ДТП, из них четыре – с пострадавшими.

«Также было резонансное преступление: мигранты-строители не поделили что-то между собой, и одного зарезали в ходе драки. Подозреваемые арестованы», – заключил Романцев.