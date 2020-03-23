РИАМО - 23 мар. Еще 71 случай заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировали за сутки в России, все случаи заражения произошли в Москве, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», - отмечается в материале.

Специалисты определили круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. Также проводится лабораторное обследование и работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение.

На данный момент в России зарегистрировали 438 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки был выписан по выздоровлению один человек в Москве. За все время выписали 17 человек, из них 14 граждан России, два гражданина КНР, один гражданин Италии.

Ранее россиянам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Сейчас распространение коронавируса в России связано с завозами из стран Европейского региона. Вернувшиеся из Европы туристы должны соблюдать правила изоляции в течение 14 дней.

Гражданам РФ советуют максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

С 19 марта режим повышенной готовности из-за Covid - 2019, предполагающий отмену всех массовых культурных, спортивных и иных мероприятий введен во всех 85 регионах России. Также с понедельника на дистанционное образование переходят школы и колледжи.

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