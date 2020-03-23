РИАМО - 23 мар. Льготный проезд для школьников с 5 класса отменяется на время закрытия образовательных учреждений в Москве, сообщается на персональном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников будет временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок.

«Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», - сказал мэр

Он подчеркнул, если для подростков это может быть не так опасно, то они могут принести вирус домой и заразить им своих родителей, бабушек и дедушек.

Также москвичам старше 65 лет выплатят по 4 тысячи рублей за расходы на самоизоляции.

С 21 марта московские школы закрыты для очного посещения. Для детей организовано дистанционное обучение.

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