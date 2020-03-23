РИАМО - 23 мар. Столичные власти выплатят по 4 тысячи рублей горожанам старше 65 лет, которые будут соблюдать режим домашнего карантина с 26 марта по 14 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Из них 2 тысячи рублей будет выплачено авансом, еще 2 тысячи рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он уточнил, что материальная помощь будет оказана единоразово.

Собянин также призвал всех пожилых москвичей соблюдать режим самоизоляции.

Ранее из-за коронавируса работодателям в Московском регионе порекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы, школьники перешли на дистанционное обучение.

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