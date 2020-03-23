РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Две девушки пострадали в результате ДТП с грузовиками на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы 8 батальона 2-го полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-2 «Крым» (Симферопольское шоссе) в Подольске 22 марта в районе 13:42.

«Столкнулся Hyundai Solaris с грузовиком МАЗ с полуприцепом и грузовиком Iveco, который принадлежит «Почте России». В результате аварии пострадали две девушки (пассажирки автомобиля Hyundai в возрасте 20 лет и 21 года). Одна из них была эвакуирована вертолетом в больницу Москвы в тяжелом состоянии», - сказала сотрудница.