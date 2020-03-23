РИАМО - 23 мар. Свыше 120 тысяч человек обратились на горячую линию по коронавирусу департамента здравоохранения столицы, сотрудники внесли в базу порядка 45 тысяч анкет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для получения на дом больничных листов с целью двухнедельной самоизоляции в колл-центр обратились 20 тысяч горожан. При этом около 70% от общей массы звонков были сделаны с целью подробнее узнать о коронавирусе.

«На данный момент у нас есть анкеты более 45 тысяч человек, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Они позвонили нам на горячую линию и сообщили о своем прибытии», - рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Номер горячей линии: +7 (495) 870-45-09. Сотрудники колл-центра создадут заявку на оформление больничного листа или освобождения от учебы. Готовый документ курьер доставит в течение порядка четырех дней.

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