осРИАМО - 23 мар. В понедельник библиотека имени А.П. Гайдара представит зрителям онлайн-проект «Телевизор», с культурной программой для детей и взрослых, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа передач онлайн-проекта «Телевизор» на первый день его работы опубликована на сайте библиотеки, программа на ближайшие дни появится ближе к вечеру 23 марта», - говорится в сообщении.

Зрители YouTube-канала библиотеки познакомятся с творческими личностями, их кулинарными предпочтениями, послушают музыку и узнают, чем заняться дома всей семьей. Первым гостем трансляции в 11:00 станет детский писатель Алексей Олейников.

Онлайн-программу подготовили и другие культурные учреждения столицы. Например, библиотека имени А.Н. Некрасова предлагает послушать лекции, познакомиться со старыми изданиями книг и увидеть коллекцию старинных монет на сайте: electro.nekrasovka.ru.