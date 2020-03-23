РИАМО - 23 мар. Подмосковные школьники с 5 класса и выше лишатся права льготного проезда в транспорте на время вынужденных каникул из-за коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, на утро понедельника в Подмосковье насчитывается 35 заболевших коронавирусной инфекцией, предварительных диагнозов - 18. Задача властей в сложившейся ситуации - сдержать распространение патогена. Поэтому в Московском регионе с этой недели начнут действовать новые меры профилактики.

«С 26 марта школьники, начиная с пятого класса и старше, не смогут воспользоваться правом на льготный проезд. Действие их единой транспортной карты будет приостановлено до 14 апреля», - сказал Воробьев.

Он пояснил, что таким образом в период трехнедельных каникул школьники будут меньше посещать торговые центры, парки и другие места скопления людей.

Воробьев также напомнил о соблюдении мер безопасности во время распространения коронавируса.

«Меры, которых нужно придерживаться, чтобы избежать заражения, сегодня всем хорошо известны. Избегать общественных мест, как можно реже выходить из дома, дистанционная работа, обучение через платформы удаленной связи», - сказал Воробьев.

Глава Подмосковья попросил жителей отнестись к этим требованиям со всей сознательностью ради собственного здоровья и благополучия окружающих.

Полное обращение губернатора Подмосковья к жителям читайте здесь>>