Уважаемые жители Подмосковья,

Хочу рассказать вам о новых мерах, которые будут приняты против распространения коронавируса на этой неделе. Мы все следим за цифрами, как в масштабах страны, так и в нашем регионе. На утро понедельника в Подмосковье 35 заболевших, предварительных диагнозов 18. С пятницы число подтвержденных случаев удвоилось, и наша главная цель на сегодня - сдержать этот рост.

Основная опасность коронавируса в том, что он распространяется очень быстро. Его легко подхватить, намного легче, чем грипп и другие вирусные заболевания, к которым мы привыкли. И если молодые люди могут перенести заболевание на ногах и даже не знать, что они - носители, то люди старшего возраста - это особая группа риска, и коронавирус в их случае может привести к осложнениям, угрожающим жизни.

Поэтому вместе с мэром Москвы мы приняли решение ввести строгие меры, которые должны решить две задачи. С одной стороны, препятствовать распространению вируса, с другой - защитить самую уязвимую категорию граждан - людей старшего возраста. Прошу вас отнестись к этим мерам с пониманием. Они могут показаться излишне жесткими и даже неприятными, но они абсолютно необходимы. Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться. Если они будут в безопасности - наша система здравоохранения сможет эффективно противостоять вирусу.

Я сейчас обращаюсь к нашим жителям старше 65 лет, а также к тем, у кого, в любом возрасте, есть хронические заболевания.

Очень важно, чтобы, начиная с четверга 26 марта до вторника, 14 апреля вы оставались дома, соблюдали режим самоизоляции. Гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно, но только не в людных местах. А вот выходить в аптеку или в магазин стоит только в крайнем случае. Пусть лучше продукты или лекарства доставят наши социальные службы вместе с волонтерами, они постараются помочь. Я знаю, что многие жители старшего возраста часто ездят в Москву, но пока от таких поездок, особенно в общественном транспорте, с четверга нужно воздержаться. Если вы работаете, вас могут перевести на удаленный режим работы или предоставить отпуск с сохранением 100% заработной платы. Если нужен больничный лист, его поможет получить областной Минздрав - номер горячей линии 8-800-550-50-30, вам не нужно для этого идти в поликлинику.

Вы всегда заботитесь о нас, молодых, теперь наша очередь проявить заботу и внимание. Я прошу всех, у кого есть пожилые родители, поговорить с нашими старшими, объяснить, почему сегодня так важно перестраховаться. Привезите им все необходимое, звоните и пишите почаще. Говорите, что вы их любите и сообщайте приятные новости о внуках. Мы должны оставаться вместе, даже несмотря на то, что вирус вынуждает нас какое-то время держать дистанцию.

Мы постарались сделать так, чтобы в этот период у вас возникало меньше проблем. Оплачивать телефон, интернет, коммуналку давно можно дистанционно, но если вдруг у вас возникнут с этим трудности - не нужно идти в банк. Попросите родственников или знакомых или просто отложите до середины апреля. Мы сделаем так, чтобы блокировок и пеней для вас не было. Понимаю, что у вас все равно могут возникнуть дополнительные расходы. Поэтому мы предусмотрели выплату в 3000 рублей, половина которой будет перечислена авансом начиная с ближайшего четверга, а вторая половина - после того, как период самоизоляции завершится, 14 апреля. Конечно, при условии, что правила не будут нарушены.

Мы также хотим поддержать семьи с детьми, особенно те, которые пользуются льготами. С сегодняшнего дня в Подмосковье закрыты школы, поэтому дети, которые имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. За выдачу этих наборов отвечают директора школ, с ними нужно связаться, чтобы уточнить все подробности.

Я также хочу проинформировать родителей, что с 26 марта школьники, начиная с 5 класса и старше, не смогут воспользоваться правом на льготный проезд. Действие их единой транспортной карты будет приостановлено до 14 апреля. Это важно было сделать для того, чтобы на период трехнедельных каникул дети как можно меньше посещали торговые центры, парки и другие места, где много людей.

Меры, которых нужно придерживаться, чтобы избежать заражения, сегодня всем хорошо известны. Избегать общественных мест, как можно реже выходить из дома, дистанционная работа, обучение через платформы удаленной связи. Важно понимать: даже самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам властей или запретам. От каждого требуется сознательность и дисциплина, отказ от риска - ради своего здоровья и здоровья окружающих. Прошу вас об этом. Будьте здоровы.

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