РИАМО - 23 мар. После ввода ограничения на посещение уроков для учеников московских школ из-за угрозы распространения коронавируса учиться на дому помогут такие веб-ресурсы, как «Московская электронная школа», «Московский образовательный телеканал» и другие, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Благодаря современным информационным технологиям учителя могут общаться с детьми в групповых видеочатах, а ученики — получать материалы для изучения, а также задания для самостоятельного выполнения», - говорится в сообщении.

Разобраться с организацией обучения в удаленном режиме преподавателям поможет портал Городского методического центра. Посмотреть уроки в прямом эфире можно на сайте «Московского образовательного телеканала».

Найти учебники, представленные в электронном виде, или позаниматься на интерактивных тренажерах позволит «Медиатека «Просвещения».

Подробный перечень сервисов для учителей, детей и их родителей доступен на портале поддержки дистанционного образования: http://distance.mosedu.ru/.

Чтобы предотвратить увеличение числа заболевших коронавирусом, уроки в столичных школах отменили до 12 апреля. Посещать занятия в группах до 12 человек могут ребята младших классов. Свободное посещение также действует в детских садах.

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