РИАМО - 23 мар. Подмосковные семьи с детьми-учащимися получат продуктовые наборы вместо бесплатного питания в школах на период вынужденных каникул из-за коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, на утро понедельника в Подмосковье насчитывается 35 заболевших коронавирусной инфекцией, предварительных диагнозов - 18. Задача властей в сложившейся ситуации - сдержать распространение патогена. Поэтому в Московском регионе с этой недели начнут действовать новые меры профилактики.

«Мы также хотим поддержать семьи с детьми, особенно те, которые пользуются льготами. С сегодняшнего дня в Подмосковье закрыты школы, поэтому дети, которые имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. За выдачу этих наборов отвечают директора школ, с ними нужно связаться, чтобы уточнить все подробности», - сказал Воробьев.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. Сейчас в мире насчитывается более 339 тысяч заболевших.

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