РИАМО - 23 мар. В понедельник в 12:00 состоится онлайн-диалог губернатора Московской области Андрея Воробьева с подмосковными школьниками, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Главная тема - начало учебы на удаленке. Как долго это продлится? Что нужно делать, чтобы не отстать от учебного плана? Будем ли мы продолжать заниматься он-лайн и после открытия школ? Как сделать так, чтобы защитить себя и близких от коронавируса?» - говорится в сообщении.

Трансляция будет вестись на ресурсах министерства образования Московской области на YouTube и в «Одноклассниках» по ссылкам: https://youtu.be/yCgJYT-yGzU, https://ok.ru/video/2356683349585.

С 21 марта подмосковные школы закрыты для очного посещения. Для детей организовано дистанционное обучение.

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