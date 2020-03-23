РИАМО - 23 мар. Подмосковные власти выплатят по 3 тысячи рублей на дополнительные расходы пожилым гражданам, которые будут строго соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса с 26 марта до 14 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он попросил жителей старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания, не выходить из дома с 26 марта до 14 апреля.

«Понимаю, что у вас все равно могут возникнуть дополнительные расходы. Поэтому мы предусмотрели выплату в 3 тысячи рублей, половина которой будет перечислена авансом начиная с ближайшего четверга, а вторая половина - после того, как период самоизоляции завершится, 14 апреля. Конечно, при условии, что правила не будут нарушены», - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в период самоизоляции можно гулять, но только не в людных местах. Выходить в аптеку или магазин стоит только в крайнем случае.

«Пусть лучше продукты или лекарства доставят наши социальные службы вместе с волонтерами, они постараются помочь. Я знаю, что многие жители старшего возраста часто ездят в Москву, но пока от таких поездок, особенно в общественном транспорте, с четверга нужно воздержаться». - добавил Воробьев.

Он отметил, что работающих граждан могут перевести на удаленный режим или предоставить отпуск с полным сохранением зарплаты. Если нужен больничный лист, нужно позвонить на горячую линию по номеру: 8-800-550-50-30. Идти в поликлинику за больничным не нужно, документ поможет получить областной Минздрав.

Также губернатор призвал жителей Подмосковья поговорить со своими пожилыми родителями и объяснить, что важно соблюдать режим самоизоляции, ведь люди старшего возраста - самая уязвимая категория граждан с точки зрения заражения коронавирусом.

«Если молодые люди могут перенести заболевание на ногах и даже не знать, что они - носители, то люди старшего возраста - это особая группа риска, и коронавирус в их случае может привести к осложнениям, угрожающим жизни», - пояснил Воробьев.

Он попросил жителей Московской области обеспечить стариков всем необходимым, помогать им с оплатой счетов за телефон, интернет, коммуналку. Власти региона в свою очередь сделают так, чтобы блокировок и пеней для пожилых не было.

«Прошу вас отнестись к этим мерам с пониманием. Они могут показаться излишне жесткими и даже неприятными, но они абсолютно необходимы. Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться. Если они будут в безопасности - наша система здравоохранения сможет эффективно противостоять вирусу», - отметил Воробьев.

Полное обращение губернатора Подмосковья к жителям читайте здесь>>