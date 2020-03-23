РИАМО - 23 мар. При демонтаже перегородок и покрытия полов реставраторы усадьбы XIX века на Садовом кольце нашли ранее незаметные элементы интерьера из оселкового мрамора, а также художественный паркет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Также среди находок — две домовые печи, облицованные белыми гладкими изразцами», - говорится в материале.

Работы по обновлению усадьбы на улице Земляной Вал стартовали в январе 2020 года. Особняк был построен в примерно в 1843–1845 годах и в настоящее время является объектом культурного наследия. Рабочие сохранят его исторический облик и сделают более подходящим для современных нужд.

По словам руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, украшения из декоративной штукатурки или оселкового мрамора могли появится при крестьянине из Владимирской губернии Филиппе Пантелееве, который владел усадьбой в конце XIX века.

В настоящее время приводится в порядок лепной декор на фасадах усадьбы. В ходе работ также будет отреставрирована парадная лестница, двери и окна здания. За основу проекта взяты архивные документы. Финальным аккордом реставрации станет благоустройство прилегающей территории. Полностью завершить обновление усадьбы намерены уже в следующем году.