РИАМО - 23 мар. Благодаря новому сервису на портале mos.ru столичные предприниматели могут внести свои данные для торгового реестра онлайн без посещения управы района, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Услуга позволяет бизнесменам самостоятельно в любой удобный момент заполнять или вносить изменения в свои данные в реестре. Они будут согласованы с сотрудниками префектуры или управы без бумажной волокиты. Новая возможность на портале mos.ru сэкономит время предпринимателей и ускорит процесс корректировки информации.

«Цифровизация упрощает межведомственные согласования, экономит предпринимателям силы и время. Уже сейчас на портале mos.ru им доступно больше 220 онлайн-услуг и сервисов», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Новый сервис доступен на сайте после входа в личный кабинет юридического лица.