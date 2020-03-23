РИАМО - 23 мар. В подмосковном городском округе Кашира полицейские задержали мужчину, который перевозил крупную партию синтетического наркотика, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На 111-м километре автодороги М-4 «Дон» правоохранители остановили иномарку, которой управлял 30-летний житель Воронежа. При досмотре транспортного средства в багажном отделении был обнаружен и изъят пакет с кристаллическим веществом.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом метилэфедроном общей массой более 1 килограмма», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный перевозил синтетический наркотик из Московского региона в город Воронеж, чтобы в дальнейшем заложить в тайник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 20 лет.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.