РИАМО - 23 мар. В связи с эпидемиологической обстановкой в Москве столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности, на данный момент все системы жизнеобеспечения мегаполиса работают в штатном режиме, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все службы комплекса городского хозяйства переведены на режим повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, водо- и электроснабжения. На данный момент никаких сбоев нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сказал Бирюков.

По его словам, аварийные подразделения постоянно находятся в состоянии повышенной готовности и способны оперативно устранить любую нештатную ситуацию.

Бирюков отметил, что продолжаются плановые работы по капитальному и текущему ремонту, благоустройству, контролю за экологической обстановкой.

«С учетом особой эпидемиологической обстановки всем сотрудникам комплекса городского хозяйства даны указания неукоснительно соблюдать личную гигиену, усилить контроль за санитарной дисциплиной на рабочих местах, в помещениях, на открытых площадках», - подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что по распоряжению мэра Москвы часть сотрудников комплекса городского хозяйства перевели на удаленный режим работы, совещания проходят в режиме селекторной связи.

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