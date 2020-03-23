РИАМО - 23 мар. Жительницу столицы в возрасте 16 лет, у которой ранее обнаружили коронавирус, выписали из инфекционной больницы после полного выздоровления, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Девушка попала в больницу после возвращения с семьей из Италии. Вместе с ней была госпитализирована ее мать, у которой, однако, коронавирус не нашли. Женщина была выписана после карантина, а ее дочь прошла специализированный курс лечения. Болезнь протекала без осложнений, и в настоящее время анализы девушки показывают отсутствие коронавирусной инфекции.

Отец недавно прибывшего из Европы семейства был тоже госпитализирован в больницу в Коммунарке. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Сообщить о своем возвращении из-за рубежа необходимо по номеру телефона: +7 (495) 870-45-09. Специалисты ответят на вопросы о коронавирусе и помогут сделать больничный для двухнедельной самоизоляции.

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