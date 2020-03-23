РИАМО - 23 мар. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха днем прогреется до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Скандинавский антициклон продолжит определять погоду в Москве и Подмосковье. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 2-4, по области – минус 1 – плюс 4 градуса», - говорится в сообщении.



Кроме того, в столичном мегаполисе ожидается ясная, прохладная погода, на фоне повышенного атмосферного давления, которое в середине дня составит 764 миллиметров ртутного столба. Сохранится северо-восточный ветер, который подует со скоростью 5-10 метров в секунду, а местами его порывы составят 15 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 30%.



«Организм человека обладает широкими возможностями приспособления и в том числе, к таким резким, порой аномальным перепадам метеорологических параметров. При слабости адаптации, снижении защитных механизмов, хроническом переутомлении, могут развиваться так называемые метеопатические расстройства с типичными симптомами заболеваний (сердечно-сосудистых, суставных, бронхо-легочных, эндокринных, расстройств нервной системы и другие), а также перепады настроения, тревога или депрессия, упадок сил, бессонница или сонливость, снижение умственной и физической работоспособности», - добавляется в материале.



Специалисты уточняют, что чаще всего эти симптомы и состояния происходят в переходные сезоны года и требуют большего внимания к своему здоровью именно в эти периоды. Поэтому следует использовать лекарственную терапию, рекомендованную врачом, общеукрепляющие и закаливающие методы.