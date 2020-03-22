РИАМО - 22 мар. В воскресенье в метро было на 40% меньше пассажиров, чем в такое же мартовское воскресенье прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Места в вагонах стало больше, но для максимального препятствия распространению вируса надо, чтобы было ещё свободнее», - говорится в сообщении.
При этом пассажиропоток студентов и школьников снизился на 65,6%, а льготных категорий граждан - на 44,8%.
Пассажиров призвали отказаться от необязательных поездок.
В связи с распространением коронавируса в столичном метро круглосуточно проводится дезинфекция, сотрудники обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Также проводится дистанционное измерение температуры пассажиров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что метрополитен будет работать даже в условиях распространения коронавируса.
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