РИАМО - 22 мар. Спасатели вытащили из квартиры москвичей змею, которая самостоятельно заползла туда, ее передали представителям департамента природопользования Москвы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В воскресенье дежурная смена выезжала на происшествие, где в жилой квартире была обнаружена змея и перепуганные хозяева позвонили по телефону вызова экстренных служб.

«Спасатели пожарно-спасательного центра Москвы Павел Быков, Алексей Меркулов, Кирилл Винокуров, Игорь Пименов и Копытин Сергей оперативно приехали на место происшествия. Черная с желтыми полосками змея, примерно в метр длиной находилась в квартире с людьми, как животное попало в здание неизвестно», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели с помощью металлического прута поймали и переместили змею в пластмассовый контейнер. Змею передали представителям департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В ходе спасательной операции рептилия не пострадала.