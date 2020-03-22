РИАМО - 22 мар. Министерство культуры России рекомендовало кинотеатрам приостановить показы для посетителей с 23 марта, сообщается на сайте министерства.
«Меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.
Ранее Минкультуры страны ввело ограничения в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и других организаций.
С 19 марта режим повышенной готовности из-за Covid -2019, предполагающий отмену всех массовых культурных, спортивных и иных мероприятий введен во всех 85 регионах России. Также с 23 марта на дистанционное образование переходят школы и колледжи.
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