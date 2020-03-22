РИАМО - 22 мар. Информация о том, что в российскую столицу вводятся войска из-за эпидемии коронавируса является ложной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Вбрасывают фейк, что в Москву вводятся какие-то войска - полная чушь! Близко ничего нет. Это кадры с каких-нибудь военных парадов или еще чего-нибудь», - сказал Собянин в документальном фильме «Коронавирус. Все, что нужно знать» на Первом канале.
Он также назвал ложной информацию о закрытии метро. Он заявил, что Московский метрополитен не закроется ни при каких обстоятельствах, так как остановка движения поездов на длительное время может развалить всю систему подземки.
Всего на территории РФ было выявлено 306 больных Covid-2019. В мире зафиксировано более 321 тысячи заболевших.
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