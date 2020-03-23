РИАМО - 23 мар. На один день раньше запланированного срока для пассажиров метрополитена откроют четыре станции Некрасовской линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Пассажиры с понедельника смогут пользоваться станциями метро «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».

«Закрытие Некрасовской линии было необходимо для подключения шести новых станций к действующей инфраструктуре. В эти дни на закрытых станциях сотрудниками метро были проведены генеральная уборка и дезинфекция», - говорится в сообщении.

Специалисты провели интеграцию и подключение инженерных коммуникаций подземки, которые обеспечат запуск новых станций линии в ближайшее время. Запустить движение на втором участке линии планируется уже 27 марта.

Во время закрытия станций пассажиров перевозили компенсационные маршруты наземного транспорта, которые курсировали от станции «Некрасовка» до станции «Выхино». Также автобусы КМ работают утром в понедельник, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно перестроить свой маршрут. Они закончат работать после утреннего часа пик.

Первый участок Некрасовской линии – от «Косино» до «Некрасовки» – был открыт в июне 2019 года. Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время сильно перегружен.