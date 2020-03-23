РИАМО - 23 мар. До 12 апреля включительно все школы страны перешли на режим каникул или дистанционные формы обучения, это касается и студентов колледжей, сообщается на сайте министерства просвещения РФ.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется проводить учебные занятия, консультации, вебинары на школьном портале или другой платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. Педагогам методические рекомендации помогут организовать и выстроить дистанционные уроки», - говорится в сообщении.

Школы, колледжи и вузы Подмосковья и Москвы перешли на дистанционное обучение с 21 марта.

Возможности цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование», наличие широкого набора разнообразных технических решений и онлайн-платформ помогут учителям и преподавателям вузов оперативно отвечать на вопросы школьников и студентов, а также оценивать их работу дистанционно.

В стране работает горячая линия по вопросам координации и поддержки региональных и муниципальных органов управления образованием и руководителей образовательных организаций: +7 (495) 984-89-19, а также горячая линия для методической поддержки учителей и родителей: +7 (800) 200-91-85 (круглосуточно и ежедневно).

Все, что нужно знать о коронавирусе>>