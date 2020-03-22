РИАМО - 22 мар. Уже седьмой борт с российскими специалистами отправился в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом с подмосковного аэродрома Чкаловский, сообщается в Twitter-аккаунте министерства обороны РФ.

«Самолеты ВКС осуществляют доставку российских военных специалистов, техники и имущества на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», - говорится в сообщении.

Всего подготовили девять бортов военно-транспортной авиации. Прошлой ночью вместе с подготовленными экипажами их оперативно перебросили из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей в Подмосковье.

В Италии на сегодняшний день сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по короновирусу. В стране зарегистрировано более 53 тысяч заболевших Covid-2019.

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