РИАМО - 23 мар. Россия с понедельника приостановила авиасообщение со всеми другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы иностранных государств, а также чартеров для возвращения россиян домой, сообщается на сайте Росавиации.

«В соответствии с поручением правительства РФ <…> с 00:00 по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств», — говорится в сообщении.

Исключения составляют рейсы из Москвы в столицы других государств, а также чартерные рейсы за рубеж до полного возвращения в страну российских граждан.

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