РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске в ходе турнира по стрельбе из пневматического оружия среди любителей и начинающих спортсменов «Олимпийские резервы - 2020» с понедельника пройдут соревнования среди молодежи в возрасте от 18 лет до 21 года, сообщается в группе «Турнир «Олимпийские резервы» в соцсети «ВКонтакте».

«С 23 по 27 марта пройдут соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди молодежи от 18 лет до 21 года», - говорится в сообщении.

Турнир проходит на протяжении 2020 года, каждый месяц по одному недельному этапу для разных возрастов. Юниоры уже завершили соревнования, теперь начнет состязаться молодежь, затем взрослые и инвалиды. Стрелять можно из спортивных винтовок «Пионер-245» по правилам стрелкового спорта.

В конце года пройдет финал, на котором победители этапов будут соревноваться между собой за главный денежный приз.

Предварительная регистрация участников начинается за неделю до старта соревнований, подробнее по телефону: 8(985)453-52-18.